Come Breaking Bad: cucinava droga in casa e la spediva agli “amici di penna” in carcere

Una storia che ricorda la serie tv Breaking Bad: Gail Cotton, di Oldham, come Walter White, nella sua cucina preparava la droga Spice. Ne impregnava le lettere, che firmava “Mrs. Big”, e le spediva nelle carceri di Liverpool e in Scozia ai suoi finti “amici di penna”, in realtà clienti, per non destare sospetti.

Cotton, 55 anni, è stata arrestata e condannata a tre anni di prigione. Attraverso una soffiata la polizia è risalita alla sua abitazione a Oldham, Greater Manchester, e ha scoperto un arsenale di stupefacenti.

In tribunale è emerso che i detective hanno trovato cannabis, cocaina, MDMA e attrezzature per la distribuzione di droghe nascoste in cucina e nel ripostiglio. Le “ricette” per cucinare la Spice erano sparse per tutta l’abitazione.

Come Breaking Bad, le sostanze importate dalla Cina

Tra agosto e novembre dello scorso anno, dalla Cina ha importato le sostanze chimiche, tramite un contatto con sede in Australia noto come “Aussie Joe”, poi ha utilizzato la cucina per produrre droga.

La polizia ha spiegato che ha venduto la “carta Spice” ai detenuti nelle carceri di Liverpool e in Scozia. Nei messaggi prende accordi con gli acquirenti. Uno chiede: “Quanto costa un libro?” e Cotton risponde: “Non posso fare libri, non si asciugano correttamente, le lettere sono sottili”.

Dalla droga sequestrata nell’abitazione la donna avrebbe guadagnato anche £ 80.000. Cotton ha ammesso il contrabbando di droga e la produzione di Spice ed è stata condannata a tre anni di carcere.