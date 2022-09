Compra dei pantaloncini su Asos ma gli arrivano a casa macchiati di cac.. La denuncia di una giornalista

Suzanne Baum, giornalista statunitense, ha raccontato la sua disavventura dopo aver comprato online su Asos un paio di pantaloncini. Quando la consegna è arrivata a casa, la giornalista dopo aver aperto il pacco, ha subito sentito un cattivo odore, confermato da una macchia dal colore inconfondibile sui pantaloncini.

Compra dei pantaloncini online ma gli arrivano a casa macchiati di cac..

“Cara ASOS, sono una fedelissima cliente da anni e ho sempre incoraggiato i miei figli più grandi a usare il vostro sito e spendere saggiamente il loro denaro. A mio figlio sono arrivati i pantaloncini che avevamo ordinato. Ma quando abbiamo aperto la busta sigillata di plastica abbiamo sentito odore di feci e sul prodotto c’è la prova! – ha denunciato Baum in un post su Instagram –. Siamo ovviamente sotto choc, sbalorditi e disgustati! Inoltre, non avete più l’assistenza clienti e il robot virtuale online non serve a nulla, non riesco a contattare nessuno”.

Le scuse di Asos

Raggiunto dal Mirror, un portavoce di Asos ha commentato l’accaduto: “Ci scusiamo incondizionatamente con la signora Baum e con suo figlio per l’esperienza che abbiamo avuto. È chiaro che quell’oggetto non rispetta gli standard di qualità che ci aspettiamo – ha dichiarato –. Stiamo indagando con la squadra del nostro magazzino per capire, urgentemente, cosa sia accaduto. E abbiamo provveduto a rimborsare completamente la spesa, oltre a fornire un nostro voucher”.