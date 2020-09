Blitz dice

Febbre scolaro misurata a casa, una balla sociale. Otto milioni di termometri diversi tra loro ogni mattina in funzione, un po’ come i vecchi otto milioni di baionette. Esercito di cartapesta quello, misura sanitaria di cartapesta questa. Febbre andava misurata a scuola ma siamo o no il paese dell’autodichiarazione?