Per il condannato a morte, iniezione letale in Oklahoma dove è stato giustiziato John Marion Grant. E’ la prima esecuzione dopo 6 anni di moratoria in seguito a una serie di esecuzioni errate nel 2014 e 2015. In quelle occasioni erano stati infatti utilizzati tre farmaci che avevano provocato una morte lenta e dolorosa, scrive il Mirror.e riferisce Giampaolo Scacchi.

Oklahoma, prima iniezione letale dopo 6 anni di moratoria

Grant, 60 anni, aveva accoltellato a morte per 16 volte l’addetta alla caffetteria del penitenziario in cui già stava scontando 130 anni di pena per una serie di rapine a mano armata e omicidi. Secondo un testimone, nel corso dell’esecuzione i medici sono entrati più volte nella camera per eliminare il vomito dal volto di Grant, che stava ancora respirando.

L’esecuzione è avvenuta il giorno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la decisione di concedere una sospensione per Grant e Julius Jones. Il secondo condannato dovrebbe essere giustiziato il 18 novembre.

Alcune persone presenti hanno raccontato che prima che togliessero la tenda tra la camera della morte e la stanza dei testimoni, Grant avrebbe gridato: “Andiamo, andiamo, andiamo”. Il giornalista televisivo Dan Snyder ha assistito all’esecuzione. Ha raccontato che Grant ha iniziato ad avere le convulsioni quasi subito dopo la somministrazione del primo farmaco, il Midazolam. Secondo quanto riportato dalla Cnn, Snyder ha raccontato: “L’intera parte superiore della schiena si è sollevata ripetutamente dalla barella. Mentre le convulsioni continuavano, Grant ha iniziato a vomitare”.

Nei minuti successivi, i medici sono entrati più volte nella stanza per pulire il vomito da Grant, che stava ancora respirando. Snyder ha aggiunto che il secondo e il terzo farmaco sono stati somministrati un minuto dopo.

L’ultimo pasto di John Marion Grant

Secondo l’Oklahoma Department of Corrections, come ultimo pasto Grant ha chiesto due cheeseburger al bacon con cipolle. Ha poi chiesto pomodori, sottaceti, lattuga e senape, gelato, un sacchetto grande di patatine al barbeque, una confezione grande di sandwich al burro di noci e una bottiglia di 2 litri di Mr. Pibb.