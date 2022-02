Coppia uccide una donna a sprangate, lui era geloso della vecchia relazione tra le due

In Arkansas una coppia è stata arrestata per omicidio dopo aver picchiato a morte una donna con una spranga. Non paghi i due assassini hanno fatto sesso nel suo letto mentre nella stanza accanto la vittima era in fin di vita. Nicholas Johnson, 28 anni, e Brinlee Denison, 25, sono accusati di omicidio di primo grado e furto di un’automobile in relazione all’uccisione di Sarah Maguire in Oklahoma avvenuta il 4 gennaio. La coppia, arrestata in un Whataburger in Arkansas, avrebbe confessato di aver ucciso Maguire, 29 anni, e la gelosia sarebbe la causa scatenante del delitto.

La gelosia e la coppia che uccide le donna

Come scrive il Daily Mail, Johnson ha affermato di avere una “relazione intima” con Denison, che al contempo frequentava anche Maguire. Secondo KNWA, è stato presentato a Maguire tramite Denison ed era “geloso della loro relazione”. Entrambi gli assassini sono in custodia nella prigione della contea di Washington in Arkansas e detenuti con una cauzione di $ 1 milione per omicidio e altri $ 10.000 per furto. Saranno estradati in Oklahoma per una futura udienza in tribunale.

La polizia è stata chiamata affinché intervenisse nell’abitazione di Maguire. Gli agenti hanno trovato la 29enne sdraiata nel soggiorno, incosciente, a causa dei traumi provocati da “corpo contundente alla testa e al volto”, È stata dichiarata morta sul posto.

La dinamica dell’omicidio

Dalle indagini preliminari è emerso il furto del veicolo, alcuni oggetti personali e carte di credito. L’auto rubata e poi trovata a Fayetteville, in Arkansas, con i due assassini che dormivano all’interno. La coppia avrebbe confessato di aver picchiato Maguire in testa con una spranga, è scappata con l’auto della vittima e usato le sue carte di credito per pagare le spese del viaggio. Nel corso della confessione, Johnson ha affermato che Denison durante l’omicidio di Maguire era presente e aveva collaborato alla pianificazione.