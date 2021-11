Corea del Nord, contrabbanda Squid Game: studente fucilato. Aveva nascosto il file in una chiavetta Usb (foto ANSA)

Condannato a morte per aver contrabbandato Squid Game, la serie sudcoreana di successo planetario, in Corea del Nord. Si tratta di uno studente che ha portato la serie trasmessa da Netflix dalla Cina dopo averla caricata su una chiavetta Usb. E’ stato scoperto dopo che le autorità hanno sorpreso alcuni studenti a guardare Squid Game. Lo studente è stato giustiziato tramite fucilazione.

La notizia è apparsa su diversi media americani tra cui Radio Free Asia. Gli arresti sarebbero avvenuti nella provincia settentrionale di Hamgyong, al confine con la Cina la scorsa settimana.

Importa Squid Game in Corea del Nord, condannato a morte

Lo studente, di ritorno dalla Cina, aveva nascosto il file contenente Squid Game in una chiavetta Usb e aveva diffuso il video tra amici, anche loro condannati: ergastolo per uno studente che ha acquistato la serie, cinque ore di lavori forzati ad altre cinque persone che avevano manifestato l’intenzione di comprarlo. Insegnanti e dirigenti della scuola sono stati licenziati e rischiano di finire a lavorare nelle miniere.

Il divieto sull’importazione di film in Corea del Nord

In Corea del Nord vige un rigoroso divieto sull’importazione di film, spettacoli e serie TV dall’Occidente e dalla Corea del Sud. La legge in materia prevede la condanna massima alla pena di morte per la visualizzazione, l’archiviazione o la distribuzione di tali materiali.