Corea del Nord, in 150mila costretti a lavorare all’estero per finanziare il programma nucleare

ROMA – Da un’inchiesta della BBC emerge la drammatica situazione di più dei 150.000 nordcoreani costretti a lavorare all’estero in condizioni spaventose, garantendo fondi per il programma nucleare di Kim Jong-un.

Secondo un’indagine condotta in Cina, Russia e Polonia da gruppi per i diritti umani e dai giornalisti, le persone lavorano in condizioni di “schiavitù”.

Un ex ambasciatore della Corea del Nord in Gran Bretagna, Thae Yong-ho, ha affermato che il denaro inviato dai lavoratori serve per finanziare il programma nucleare del leader nordcoreano.

Un operaio nordcoreano, che vive e lavora a Vladivostok, Russia, ha detto a un giornalista:”Qui sei trattato come un cane. Mangi male, non sei un essere umano”

Secondo un documentario della BBC, nei cantieri navali in Polonia lavorano almeno 800 nordcoreani come saldatori e operai.

Un caposquadra nordcoreano di una ditta polacca ha dichiarato:”Quando ci sono scadenze, lavoriamo senza interruzioni. Non come i locali che lavorano otto ore al giorno e poi tornano a casa. Non lo facciamo, lavoriamo finché è necessario”.

In una clip filmata di nascosto, le autorità del sito sembravano difendere l’accordo, insistendo:”Hanno un’idea di ciò che è il mondo e guadagnano qualche zloty o dollaro che probabilmente aiuta tutta la famiglia”.

Le aziende presenti nel documentario hanno negato qualsiasi illecito mentre Pyongyang insiste che i connazionali lavorino legalmente.

Thae Yong-ho, ha tuttavia sostenuto che il denaro inviato dai lavoratori nella Corea del Nord finanzia le ambizioni militari di Kim Jong-un e il lussuoso stile di vita della famiglia.

Di fronte alle sanzioni statunitensi e internazionali, la Corea del Nord per ottenere denaro, ha fatto affidamento sugli operai che lavorano all’estero, scrive il Daily Mail.

Sull’ammontare delle entrate le cifre variano: un report U.N. del 2015 ipotizza che i nordcoreani che lavorano all’estero hanno spedito a Pyongyang tra 1,2 e 2,3 miliardi di dollari l’anno. Altre stime parlano di centinaia di milioni di dollari.

I mercati principali sono la Cina e la Russia, ma anche il Golfo ospita migliaia di persone.

Nonostante molti vivano in povertà, la Corea del Nord per le forze armate spende almeno un quinto del PIL annuo