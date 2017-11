ROMA – La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap confermando confermando così i sospetti del governo giapponese che aveva riferito di aver captato segnali radio che potevano essere associati a preparativi di un nuovo test missilistico di Pyongyang.

Secondo gli Stati Uniti, dopo aver tracciato il lancio del missile nordcoreano, si è trattato di un missile balistico intercontinentale. Lo ha reso noto il Pentagono. Il portavoce del Pentagono, colonnello Rob Manning, ha reso noto che il missile è stato lanciato da Sain Ni, nella Corea del Nord, ed ha viaggiato per circa mille chilometri prima di cadere nel Mar del Giappone. Manning ha specificato che le informazioni si basano su una prima valutazione del lancio.

L’ultima volta fu il 15 settembre: in quell’occasione un missile a medio raggio venne lanciato nell’oceano Pacifico, sorvolando il nord del Giappone.

Secondo gli analisti, Kim Jong-un potrebbe decidere di replicare con una prova di forza dopo che, lo scorso 20 novembre, l’amministrazione di Washington ha deciso di mettere il Paese del dittatore nella lista di stati che sponsorizzano il terrorismo internazionale. Le immagini dei satelliti al momento non confermano tali previsioni. Oggi l’agenzia di Stato nordcoreana per le informazioni ha diffuso rasserenanti immagini di Kim in visita ad un allevamento di pescigatto.

Le Hawaii, dopo il lancio del missile da parte della Corea del Nord, hanno deciso di ripristinare l’uso della sirena antimissile che era finita in disuso da 30 anni, dopo la fine della guerra fredda. Venerdì prossimo, alle 11 e 45 minuti, risuonerà per 60 secondi l’allarme per un’esercitazione che coinvolgerà oltre 400 località sulle isole del Pacifico. Il test sarà ripetuto con cadenza mensile.