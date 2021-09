Corea del Nord, nuovo missile a lungo raggio: vola per due ore e colpisce a 1500 km FOTO ANSA

La Corea del Nord ha testato nel fine settimana un nuovo “missile da crociera a lungo raggio”, secondo quanto scrive l’agenzia Kcna di Pyongyang. Vari lanci, precisa l’agenzia, compiuti sabato e domenica e osservati da autorità di alto livello. I test, aggiunge, hanno avuto “successo”.

Il nuovo missile della Corea del Nord

Il nuovo missile testato dalla Corea del Nord è in grado di volare in autonomia per due ore e colpire bersagli che sono distanti anche 1500 km di distanza. Gli Stati Uniti sono a conoscenza delle notizie sul lancio di un nuovo missile a lungo raggio da parte della Corea del Nord e “continueranno a monitorare la situazione”, affermano fonti dell’amministrazione Biden.

La reazione della Cina

La Cina ha chiesto “alle parti correlate di esercitare moderazione e di incontrarsi a metà strada” al fine di proteggere la pace e la stabilità della penisola coreana e dell’intera regione. Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, commenta nel briefing quotidiano il test del fine settimana del un nuovo missile cruise eseguito dalla Corea del Nord. Lo ha fatto invitando le parti “a risolvere i problemi attraverso i colloqui e le comunicazioni”.