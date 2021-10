Corea del Nord risponde alla Cina: testato missile da sottomarino verso mar del Giappone

La Corea del Nord risponde alla Cina che aveva testato un missile ipersonico a bassa quota: la Corea del Nord così ha testato un missile balistico verso il mar del Giappone. Secondo i militari sudcoreani, è stato lanciato da un sito vicino a Sinpo, nella provincia di South Hamgyong, intorno alle 10:17 locali (le 3:17 in Italia). “Le autorità di intelligence di Corea del Sud e Stati Uniti stanno conducendo un’analisi approfondita”, ha rimarcato in una nota il Comando di stato maggiore congiunto di Seul.

La Corea del Nord e il lancio del missile

Il lancio è avvenuto mentre i principali inviati nucleari di Corea del Sud, Usa e Giappone sono a Washington per discutere gli sforzi congiunti. Sforzi per riportare Pyongyang al tavolo negoziale tra aiuti umanitari e altri incentivi. La Corea del Nord ha continuato a lavorare ai suoi armamenti, come testimoniato dalla serie di recenti test missilistici. Inclusi i lanci del mese scorso di un nuovo tipo di missile cruise a lungo raggio e di uno ipersonico.

Il missile balistico dalla Corea del Nord è partito da un sottomarino. “Il nostro esercito ha rilevato un missile balistico a corto raggio non identificato. Sarebbe un SLBM (Submarine-launched ballistic missile, ndr) lanciato dalla Corea del Nord”, dicono i Capi di stato maggiore congiunti.

La traiettoria del missile

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dai militari di Seul, il vettore avrebbe coperto una traiettoria di 430-450 km prima di finire nel mar del Giappone. Con un’altitudine massima di 60 km. Missile lanciato intorno alle 10.17 locali (le 3:17 in Italia) da un sito vicino a Sinpo, nella provincia di South Hamgyong, sulla costa orientale del Paese.