PYONGYANG, COREA DEL NORD – Un bus, con molti turisti cinesi a bordo, è caduto da un ponte in Corea del Nord. Nella provincia dello Hwanghae (qui la mappa).

L’incidente è avvenuto nella serata di domenica 22 aprile, ora locale, e ha causato molte vittime. Ancora da accertare il numero dei feriti, dei morti e le cause dell’incidente.

Il canale in lingua inglese dell’emittente televisiva statale China Central Television, su Twitter, aveva parlato di 30 morti in un incidente avvenuto a un autobus caduto da un ponte, ma ha successivamente rimosso il messaggio. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri, membri dell’ambasciata cinese in Corea del Nord sono accorsi sul luogo dell’incidente, e sono stati raggiunti da funzionari del ministero degli Esteri di Pyongyang.

