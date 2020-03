Coronavirus, Jared Leto: “Ero in meditazione. Ho scoperto tutto oggi”

ROMA – Jared Leto ha scoperto oggi del coronavirus.

L’attore premio Oscar e il cantante dei Thirty Seconds to Mars e attore premio Oscar, infatti, era in meditazione da qualche tempo.

“Wow, dodici giorni fa ho cominciato una meditazione silenziosa nel deserto. Eravamo completamente isolati – ha scritto Jared Leto sua pagina Twitter -. Non avevamo il telefono né potevamo comunicare in alcun modo. Non avevamo idea di cosa stesse succedendo al di fuori della struttura”.

“Ieri – ha spiegato – sono uscito e mi sono ritrovato in un mondo completamente differente, un mondo che è cambiato completamente, una cosa che mi fa uscire di testa”.

Fonte: Twitter.

Coronavirus negli Stati Uniti, il punto della situazione.

Sale il bilancio dei contagi negli Stati Uniti, ora arrivato a superare i 4.400 casi. Almeno 87 le vittime. E’ quanto emerge dagli ultimi dati delle autorità sanitarie federali e statali.

Il coronavirus, negli Stati Uniti come nel resto del mondo, travolge i ristoranti. E l’industria corre ai ripari lanciando i ‘dining bond’. L’idea è semplice: si acquista un bond dal valore di 100 dollari, pagandolo 75 dollari, per il proprio ristorante preferito e lo si potrà riscuotere alla riapertura con una buona cena. L’iniziativa “punta a evocare i bond dei tempi di guerra, quelli che l’industria sta sperimentando ora. I clienti investono nel futuro”, spiega Helen Patrikis, co-fondatrice dell’iniziativa insieme a Steven Hall. Il valore di ogni bond, che consiste essenzialmente in una carta regalo scontata, è deciso dai singoli ristoranti.

Fonte: Ansa.