Coronavirus, l’importanza della sicurezza nella scuola. Le scuole pubbliche di Los Angeles e il sindacato che rappresenta gli insegnanti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo provvisorio per la riapertura, il mese prossimo, delle scuole.

Il che significa la ripresa delle lezioni nel secondo distretto più grande della nazione. Secondo quanto riportato dal Washington Post, Los Angeles, con più di 600.000 studenti, è uno degli ultimi grandi distretti urbani. Rimasti quasi completamente fermi allo studio da remoto. Poiché mentre i contagi nell’area erano alti, insegnanti e amministratori distrettuali si sono opposti alla riapertura.

Coronavirus Usa, a Los Angeles riaprono le scuole: ecco il programma

In base all’accordo, le classi prescolari, le scuole elementari e i servizi a disposizione per gli studenti con disabilità riprenderanno entro metà aprile, mentre la riapertura delle scuole secondarie è prevista a fine aprile. E’ subordinata alla vaccinazione degli insegnanti, alle precauzioni sanitarie e all’uscita della contea di Los Angeles dal livello più restrittivo delle normative sanitarie, previsti a breve. L’annuncio dell’accordo è stato fatto in una dichiarazione congiunta da Austin Beutner, sovrintendente del distretto scolastico unificato di Los Angeles, e Cecily Myart-Cruz, presidente di United Teachers Los Angeles.

Alti standard di sicurezza per il coronavirus a scuola

“Il modo giusto per riaprire le scuole deve includere i più alti standard di sicurezza covid, la continua riduzione del virus nelle comunità e l’accesso alle vaccinazioni per il personale scolastico”, hanno detto Beutner e Myart-Cruz. Secondo l’accordo, gli studenti delle elementari avranno accesso alla scuola quotidiana, alcuni frequenteranno la mattina e altri nel pomeriggio. I bambini in età prescolare avranno a disposizione una scuola per l’intera giornata. Le famiglie possono comunque scegliere se far continuare la scuola ai figli completamente da remoto. Prima di tornare al campus, tutti gli studenti e il personale saranno sottoposti a test per il coronavirus e in seguito i test saranno settimanali. Dovranno indossare le mascherine.

Spesi milioni per i filtri contro il coronavirus

Il distretto ha affermato di aver già speso più di $ 120 milioni per aggiornare i sistemi di filtrazione dell’aria, fornire dispositivi di protezione individuale e aumentare il personale. Per mesi, il sindacato degli insegnanti di Los Angeles si è opposto al ritorno in classe, chiedendo tra le altre protezioni, che prima gli insegnanti fossero vaccinati. In California, a marzo il vaccino è stato messo a disposizione degli insegnanti, il governatore Gavin Newsom ha raggiunto un accordo con i legislatori statali affinché siano dati dei finanziamenti per aiutare i distretti a pagare i costi conseguenti alla riapertura.

Non tutte le famiglie sono d’accordo

“Un servizio essenziale”: è stata la lotta di Biden per mantenere le promesse di riapertura della scuola. Non è chiaro quanti bambini trarranno vantaggio dalla riapertura. Un sondaggio di dicembre ha rilevato che solo un terzo dei genitori era d’accordo. In altri distretti, le famiglie afroamericane sono state particolarmente riluttanti al ritorno nelle aule.

L’accordo di Los Angeles fa parte di un’ondata primaverile di grandi distretti che riaprono le scuole. Questa settimana sono tornati in classe alcuni studenti di Cleveland, Detroit, Philadelphia, Memphis e Birmingham. Secondo il monitoraggio di Burbio, una società di dati, a partire da domenica, il 47% degli studenti K-12 frequenta scuole in cui sono disponibili lezioni in classe, tutti i giorni. Circa il 29% frequenta le scuole con modelli ibridi che combinano apprendimento in aula e da remoto. Ciò nei distretti lascia circa il 24% completamente da remoto, una cifra in calo ogni settimana. (Fonte: Washington Post)