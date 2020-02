ROMA – Altri due turisti italiani sono risultati positivi al test per il coronavirus Covid-19 nell’hotel di Adeje a Tenerife. A darne notizia è il ministero della Salute delle Canarie all’agenzia spagnola Efe. I due nuovi positivi fanno parte del gruppo in viaggio con il medico piacentino e la moglie a cui era stato diagnosticato il contagio il 25 febbraio.

Secondo quanto fonti ufficiali hanno spiegato alla Efe, dopo che lunedì sono stati riscontrati i primi casi positivi sono stati effettuati test al gruppo di clienti dell’hotel che avevano rapporti più stretti con la coppia italiana, ovvero ad otto persone.

I due turisti italiani sono rimasti da martedì 25 febbraio all’interno dell’hotel, ai cui clienti (circa 700) è vietato uscire, in base alle disposizioni delle autorità sanitarie. Una volta confermato il risultato delle analisi, gli altri due cittadini italiani risultati positivi saranno trasferiti all’ospedale universitario di Nostra Signora di La Candelaria, a Santa Cruz de Tenerife, dove saranno curati in isolamento seguendo i protocolli, sebbene al momento non presentino alcun sintomo.

Intanto da Tenerife la paziente originaria di Piacenza ha dichiarato al quotidiano Libertà: “Stiamo bene, siamo stati accuditi e curati al meglio sin dal primo momento. Ringraziamo le autorità locali, il Consolato e il governo italiano, che ci ha supportati sin da subito. Non sappiamo per quanto tempo resteremo bloccati qui, l’importante adesso è guarire completamente”.

Nell’hotel di Adejie, dove i tre alloggiavano, sono state messe in quarantena mille persone. Tutti sono ricoverati in isolamento all’ospedale Nuestra Señora de Candelaria di Tenerife.

(Fonte ANSA)