Coronavirus, Apple chiude tutti gli store del mondo tranne quelli in Cina

ROMA – A causa del coronavirus Apple chiude tutti i suoi negozi nel mondo, a eccezione dei 42 Store in Cina che la compagnia ha riaperto venerdì. Lo annuncia il Ceo Tim Cook su Twitter. Sempre nella giornata di venerdì Apple ha reso noto che la sua annuale conferenza degli sviluppatori di giugno sarà online.

“Nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre comunità, dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione del Covid-19”, scrive Cook. “Apple chiuderà temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Cina fino al 27 marzo, e si impegna a dare 15 milioni per aiutare la ripresa in tutto il mondo”. Il colosso di Cupertino nei giorni scorsi aveva già chiuso tutti i suoi negozi in Italia.

Coronavirus, Trump dichiara emergenza nazionale.

Donald Trump ha deciso di dichiarare l’emergenza nazionale negli Stati Uniti dove cresce di ora in ora l’allarme per la diffusione del coronavirus, con i 1.900 casi superati in tutto il Paese ed almeno 41 morti.

L’annuncio in una conferenza stampa convocata in risposta alle polemiche sul numero insufficiente di test compiuti negli Usa e in vista del G7 straordinario di lunedì in cui i leader delle potenze mondiali si confronteranno sull’evoluzione della pandemia e sulla necessità di una risposta coordinata. (Fonte Ansa).