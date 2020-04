Coronavirus, in Argentina una coppia chiama il figlio… Ciro Covid

ROMA – A Ceres, in Argentina, una coppia ha deciso di chiamare il figlio… Ciro Covid.

La storia è raccontata dal Clarin.

Come sta Ciro Covid? Dall’ospedale hanno riferito inoltre che la mamma e il piccolo, di 3,2 Kg, sono in ottima salute e sono stati dimessi nel pomeriggio di venerdì.

La notizia, la notizia di Ciro Covid, è diventata molto popolare in Argentina, e non solo, quando qualcuno, dall’ospedale, ha fotografato e pubblicato l’atto di nascita.

Atto di nascita dove è in bella vista il nome: Ciro Covid. Atto di nascita, come si dice in questi casi, che è finito un po’ ovunque.

La notizia comunque è stata confermata dallo stesso ospedale dove però l’autore dello scatto è stato sanzionato per aver diffuso un documento privato.

“I suoi genitori – ha spiegato il direttore dell’ospedale, Silvana Torres – hanno espresso il desiderio di dargli il secondo nome Covid. È una loro decisione e noi come istituzione non possiamo obiettare”.

Il direttore poi ha spiegato che quel documento “è un documentato redatto in ospedale, ma non sappiamo se il nome sarà riportato anche nel registro civile”.

Ma a quanto pare il bambino si chiamerà proprio così, Ciro Covid.

Lo dice la nonna paterna: “Il nome di Ciro Covid è nato perché la madre, parlando con il marito, ha detto che il bimbo sarebbe diventato famoso perché primo nato in zona in un momento difficile per tutti così il padre ha proposto di chiamarlo Covid come segno di forza”. (Fonte: Clarin)