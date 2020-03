Coronavirus e balconi, lo scherzo a Katy Perry, Cheryl e Madonna

ROMA – Scherzo su Twitter a Katy Perry, Cheryl e Madonna: alle popstar avrebbero fatto credere che fossero loro le canzoni in cui nei giorni scorsi si sono esibiti gli italiani sui balconi di casa a causa della quarantena che limita i contatti sociali.

Durante il fine settimana, sui social media sono stati postati dei video in cui si vedono degli italiani in quarantena che per mantenere alto il morale, cantano, ballano e suonano degli strumenti sul balcone della propria abitazione. Altri utenti da quel momento hanno doppiato le clip con audio di concerti di diversi artisti e pubblicate su Twitter. Madonna ha retwittato un video con l’audio della canzone “I Rise” e scritto un commovente commento:

“Ci rialzeremo. Ovunque nel mondo!!”. Kate Perry, 35 anni, ha condiviso un fake video con audio di un’interpretazione live del successo “Roar” del 2013 e scritto:”Non puoi spezzare l’animo umano. Siamo uniti”. Anche Cheryl, 36 anni, sembra sia caduta nella trappola: in una clip doppiata, si vedevano degli italiani cantare il singolo del suo debutto “Fight For This Love”.

“Non voglio piangere” ha scritto dopo aver condiviso il video che poi è stato rimosso. I fan di tutte e tre le star hanno commentato immediatamente sottolineando che si trattava di video fake ma nessuna ha ancora eliminato i rispettivi post.

Fonte: Standard.