Blitz dice

App Immuni non immune…dal sistema Italia. Sotto sguardo Copasir, a guinzaglio Privacy, Salvini le ha intimato: libertà non in vendita! Al vaglio delle Regioni e dei Ministeri e Comitati. E il cittadino che a Google dà tutto, allo Stato neanche unghia di sé. App, il giorno del mai, l’anno del poi.