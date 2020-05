Coronavirus Brasile, studio indipendente: 3 milioni di contagiati

ROMA – Un gruppo di scienziati indipendenti, che ha aperto un sito per monitorare in tempo reale la pandemia di Covid-19 in Brasile, sostiene che nel Paese sarebbero circa tre milioni le persone contagiate.

Tre milioni.

Undici volte, quindi, più delle stime ufficiali, legate ai pochi test condotti.

“Il governo brasiliano ha perso il controllo della pandemia. Il numero dei casi sta crescendo in maniera esponenziale”, ha detto a Bbc News Brasil il professor Domingos Alves, docente alla facoltà di medicina dell’Università di Riberao Preto.

I numeri ufficiali in Brasile e in America Latina.

Sostanzioso passo in avanti in meno di 24 ore dei contagi (571.964) e dei morti (31.911) in America latina.

Questo quanto emerge da una elaborazione statistica dell’agenzia Ansa per 34 nazioni e territori latinoamericani.

Saldamente al terzo posto per numero di contagi al mondo dopo Stati Uniti e Russia, il Brasile registra 271.628 casi, di cui 17.971 entrano nel computo dei morti.

Seguono Perù, che accumula 99.483 contagiati e 2.914 morti, e Messico (51.663 e 5.332). Nella classifica con più di 5.000 contagi si posizionano quindi Cile (49.579 e 509), Ecuador (34.151 e 2.839), Colombia (16.935 e 613), Repubblica Dominicana (12.223 e 441), Panama (9.726 e 279) e Argentina (8.371 e 382).

Questi i numeri ufficiali. Resta da capire quant’è la differenza tra i numeri ufficiali e i numeri reali.