PECHINO – Il cane domestico di Hong Kong che era stato ricoverato in quarantena alla fine di febbraio dopo essere risultato positivo al test per il coronavirus, è stato contagiato dal padrone, in quello che appare come il primo caso di trasmissione del virus da uomo ad animale. Lo riferisce il South China Morning Post, che cita le autorità sanitarie di Hong Kong. L’animale domestico era risultato “debolmente positivo” al coronavirus in un primo test, con il dubbio che potesse trattarsi di una contaminazione ambientale.

Il cane rimarrà in regime di quarantena sotto la supervisione del Dipartimento per l’Agricoltura, la Pesca e la Conservazione di Hong Kong, in attesa di ulteriori test. “E’ positivo ai test ed è stato contagiato, e quindi è stato messo in quarantena in un centro del dipartimento”, ha dichiarato la ministro alla Sanità di Hong Kong, Sophia Chan. “Verrano condotti ulteriori test e non verrà rilasciato finché non saranno negativi”. (fonte AGI)