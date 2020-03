Coronavirus, chiusa per due settimane la Basilica della Natività a Betlemme

ROMA – Il ministero della sanità palestinese ha imposto il divieto di ingresso a Betlemme e a Gerico delle comitive di turisti e ha ordinato l’annullamento delle prenotazioni negli alberghi. La decisione segue la scoperta di 4 sospetti casi di coronavirus in un albergo di Betlemme. E’ stata anche ordinata la chiusura immediata per le prossime 2 settimane – nel governatorato di Betlemme e di Gerico e a Nord del mar Morto – delle scuole e di tutti gli uffici con afflusso di pubblico.

A Betlemme un ospedale specializzato nella disintossicazione dei tossicodipendenti è stato adibito alla verifica dei casi sospetti di coronavirus. Nella vicina Beit Jalla un albergo ospiterà quanti necessitino ricoveri in quarantena. Nel governatorato di Betlemme e di Gerico restano peraltro sospese fino a nuovo ordine anche tutte le attività sportive e sociali. Il ministero della sanità palestinese ha fatto infine appello alla popolazione affinché mantenga la calma ed osservi scrupolosamente quanto stabilito dalle autorità.

Coronavirus, in Cina si alzano i muri per impedire le violazioni della quarantena

In Cina, per via dell’emergenza coronavirus, si alzano i muri.

In alcune grandi città, come Tianjin, si iniziano a costruire muri nei quartieri per evitare lo spostamento delle persone. A raccontarlo è un reportage del New York Times. Lo scenario è da film post apocalittico.