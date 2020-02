ROMA – Tra le molte misure messe in campo per arginare la minaccia del nuovo coronavirus, il governo cinese ha sfoderato anche una speciale app, pensata per avvisare gli utenti finiti inconsapevolmente a contatto con possibili persone infette. Un modo, è parso a molti, anche per monitorare la popolazione e tenere sotto stretta sorveglianza la diffusione del virus che in Cina ha già mietuto più di mille vittime.

L’app è una sorta di detector, un rivelatore di contatto ravvicinato. Si può installare su qualsiasi smartphone, ma per iscriversi al servizio occorre fornire tre informazioni: nome e cognome, numero di telefono e numero di identificazione univoco assegnato a ogni cittadino dal governo.

Una volta inseriti i dati, l’app scansiona un archivio geolocalizzato con le posizioni delle persone già infettate da coronavirus e gli spostamenti che hanno compiuto negli ultimi giorni. Tali informazioni vengono incrociate con gli spostamenti rilevati sullo smartphone dell’utente, per verificare se si è stati negli stessi luoghi a rischio, nello stesso lasso di tempo.

Fonte: Telegraph