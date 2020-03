Coronavirus, in Cina si alzano i muri per impedire le violazioni della quarantena

ROMA – In Cina, per via dell’emergenza coronavirus, si alzano i muri.

In alcune grandi città, come Tianjin, si iniziano a costruire muri nei quartieri per evitare lo spostamento delle persone. A raccontarlo è un reportage del New York Times. Lo scenario è da film post apocalittico.

L’hanno già soprannominata “la grande muraglia blu” e dividerà gli abitanti della città. Città da 15 milioni di abitanti.

La “grande muraglia blu” servirà a impedire la violazione della quarantena in alcune zone.

I numeri.

Intanto ha superato le 3.000 vittime il bilancio dei morti per il coronavirus in Cina, secondo i nuovi dati diffusi dalla Commissione Sanitaria Nazionale. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31 nuovi decessi e 139 nuovi contagi. Il totale dei positivi nel Paese è ora di 80.409 casi confermati.

La situazione in Corea del Sud.

La Corea del Sud ha registrato 438 nuovi casi di coronavirus, portando il totale nazionale a quota 5.766. Lo riferisce il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), secondo cui ci sono stati 3 ulteriori morti che hanno fatto salire il bilancio dei decessi a 35. Gran parte delle nuove infezioni sono relative a Daegu, la quarta città sudcoreana con i suoi 2,5 milioni di abitanti, dove ha sede la Chiesa di Gesù Shincheonji, una setta religiosa individuata come un fortissimo focolaio.

Il paradosso. La lettera di Kim Jong-un al presidente della Corea del Sud.

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inviato una lettera personale al presidente sudcoreano Moon Jae-in, esprimendo fiducia e sostegno alla battaglia di Seul contro l’epidemia. Nella missiva, consegnata ieri, Kim ha espresso la convinzione che il Sud sarà in grado di superare le difficoltà, auspicando che tutti i sudcoreani possano godere di buona salute, ha riferito il portavoce presidenziale Yoon Do-han, nel resoconto della Yonhap.

Fonte: New York Times, La Stampa, Ansa.