Coronavirus Cina, torna l’incubo: stato di emergenza nella provincia di Heilongjiang e tre città in lockdown

Misure restrittive anche nella provincia di Hebei. Le città in lockdown sono Langfang, il capoluogo Shijiazhuang e Xingtai, per oltre 22 milioni di abitanti totali (il doppio degli abitanti di Wuhan, dove a fine 2019 è stato rilevato il virus per la prima volta).

Veicoli e persone delle tre città non possono uscire, a meno che non sia necessario. Langfang, che dista mezz’ora di auto da Pechino e conta 5 milioni di persone, ha deciso una quarantena domestica per sette giorni e i cittadini saranno soggetti a test di massa.

Due contee sotto la giurisdizione di Langfang che confinano con Pechino, Guan e Sanhe, avevano già annunciato misure di quarantena domestica. Shijiazhuang, il capoluogo di Hebei, è stata finora la più colpita dall’ultima ondata di infezioni e ha già bloccato i suoi 11 milioni di residenti.

La provincia, in generale, ha chiuso alcune sezioni di autostrade e ha ordinato ai veicoli registrati di tornare indietro. (Fonte: Ansa)