Coronavirus, compagnia aerea Usa: tarifffa extra per avere più spazio (Ansa)

NEW YORK – Tariffa extra rispetto al regolare biglietto per avere più spazio in aereo: è l’offerta di una compagnia aerea americana.

Il posto al centro di una fila di sedili su un aereo non è mai stato ambito. Nell’emergenza coronavirus diventerà probabilmente il meno desiderato tanto che la compagnia americana Frontier Airline offre la possibilità ai suo passeggeri di pagare un extra per tenerlo libero.

L’offerta, riporta la Cnn, si chiama ‘More room’ e sarà disponibile dall’8 maggio al 31 agosto, con biglietti che partono da 39 dollari.

Frontier è solo una della tante compagnie americane e non solo che propongono diverse opzioni per permettere ai passeggeri di viaggiare in sicurezza.

Da aprile la Delta Airlines non vende più il posto di mezzo, la American Airlines ha assicurato che permetterà di prenotare solo il 50% delle poltrone e la Alaska Air Lines non sanzionerà chi decide di cambiare il biglietto se non trova una sistemazione che gli garantisca la giusta distanza.

Su tutti gli aerei di tutte le compagnie, inoltre, è obbligatorio l’uso della mascherina. (Fonte: Ansa)