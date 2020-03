Coronavirus, Disneyland chiude fino a fine marzo: è la quarta volta nella storia

LOS ANGELES – Disney ha annunciato la temporanea chiusura del suo parco a tema in California, a partire dal 14 marzo fino alla fine del mese, a causa dell’epidemia di coronavirus. La decisione arriva mentre il Covid-19 continua a diffondersi rapidamente in tutti gli Stati Uniti.

Mercoledì 11 marzo, l’epidemia è stata ufficialmente considerata dall’Oms una pandemia, con casi in aumento in tutto il mondo, tanto che anche Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono attualmente in isolamento in un ospedale in Australia, perché positivi al tampone.

Gli hotel del Disneyland Resort rimarranno aperti fino al 16 marzo, pertanto gli ospiti possono effettuare i necessari preparativi per il viaggio di ritorno. Non è chiaro se il Walt Disney World di Orlando, in Florida, rimarrà aperto.

È solo la quarta volta nella storia che Disneyland ad Anaheim, in California, ha sospeso completamente le operazioni. Gli altri casi sono stati gli attacchi dell’11 settembre, il giorno dopo l’assassinio di Kennedy e per il terremoto di Northridge. (fonte Los Angeles Times)