PECHINO – E’ salito a 56 il numero dei morti per il coronavirus in Cina, dove sono circa 2.000 le persone contagiate. Il bilancio è stato aggiornato dalle autorità a poche ore dall’intervento del presidente Xi Jinping che aveva parlato di allargamento dell’epidemia e di situazione grave. Oltre 55 milioni di persone, più dell’intera popolazione della Spagna, sono state isolate nella più vasta quarantena mai vista.

Da oggi, 26 gennaio, le agenzie di viaggio cinesi non potranno più vendere prenotazioni di hotel o soggiorni di gruppo, un’altra delle misure adottate per cercare di limitare il contagio. Sei squadre, per un totale di 1.230 dottori sono state inviate a Wuhan, dove si trovano già squadre di medici, centinaia militari, provenienti da Shanghai e dalla provincia sud-orientale cinese del Guangdong. Tra questi c’è un gruppo di medici e infermieri super-esperti, provenienti dall’ospedale di Nanfang, che erano stati in prima linea nella battaglia contro la Sars nel 2003.

Nelle ultime ore sono stati registrati 15 nuovi decessi, tra cui il primo a Shanghai, e sono stati confermati almeno 688 nuovi casi di infezione, per un totale di 1.975 nel paese, secondo la Commissione sanitaria nazionale.

La città di Shantou, più di mille chilometri a sud di Wuhan, ha deciso di attuare da oggi misure per limitare l’accesso per tutti i veicoli non essenziali. Questa megalopoli di più di 5 milioni di abitanti è la prima ad adottare questa misura in Cina. Le autorità di Tianjin, 15 milioni di residenti, da parte loro hanno annunciato la sospensione da lunedì dei collegamenti di autobus a lunga percorrenza, diventando la seconda città principale a intraprendere tale azione dopo Pechino.

Gli Usa evacuano i diplomatici

Gli Stati Uniti stanno organizzando un volo per evacuare i propri connazionali da Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato. Il volo partirà martedì dalla città di Wuhan e porterà i suoi passeggeri a San Francisco, ha scritto il dipartimento in una e-mail indirizzata agli americani in Cina, avvertendo che lo spazio per i privati cittadini sarà limitato. “Se non ci sarà posto per tutti, verrà data priorità agli individui a maggior rischio di coronavirus”, ha affermato il dipartimento. (fonti AGI – ANSA)