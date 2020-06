Coronavirus, nuovi focolai spaventano Cina e Germania. Merkel: “Il virus non è andato via” (foto Ansa)

ROMA – Pensavamo di aver vinto la guerra, per usare la metafora più banale e gettonata negli ultimi mesi, contro il coronavirus.

O almeno qualcuno pensava di averla già vinta qui, in Europa e lì, in Cina.

Parliamo di Cina e Europa perché nel resto del mondo la situazione, per esempio in Brasile e negli Stati Uniti, sembra ancora fuori controllo.

Ora però due nuovi focolai, uno in un mattatoio tedesco, l’altro a Pechino, iniziano a far vacillare di nuovo le nostre già precarie sicurezze.

Partiamo dalla Germania.

L’azienda tedesca Toennies ha annunciato di aver riscontrato 657 casi positivi al coronavirus fra i lavoratori della sua rete di impianti per la macellazione e la lavorazione della carne nello stato occidentale tedesco del Nord Reno Westfalia.

Parlando alla stampa al termine di una riunione di emergenza, Angela Merkel ha esortato i tedeschi a mantenere il distanziamento sociale. Continuerà a essere richiesto il mantenimento della distanza di 1,5 metri fra le persone in pubblico e l’uso delle mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto.

Le scuole però torneranno ad aprire normalmente dopo le vacanze estive. Ma solo se i contagi continueranno a calare.

“Dobbiamo essere molto attenti – le parole di Angela Markel – per assicurare che le condizioni difficili che l’economia è costretta a sopportare non tornino a deteriorarsi. Il virus non è andato via”.

Capitolo Pechino.

A Pechino le autorità hanno rilevato ieri altri 21 casi di Covid-19, in calo sui 31 di mercoledì: in una settimana però, le infezioni collegate al mercato all’ingrosso di Xinfadi sono salite a 158, mentre la città continua a rafforzare le misure di prevenzione e controllo.

Intanto il governo ha alzato il livello di risposta all’emergenza sanitaria da 2 a 3, ha predisposto test a tappeto e cancellato oltre il 60% dei voli commerciali.

Due nuovi focolai che ci ricordano che il virus è ancora qui, tra di noi. La domanda è: dove sarà il prossimo focolaio? (Fonte: Ansa).