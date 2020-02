TOKYO – Il governo giapponese sta valutando di consentire lo sbarco dalla nave da crociera Diamond Princess, ancorata al porto di Yokohama, alle persone anziane e a chi soffre di malattie croniche. La decisione sarebbe emersa per via della situazione di stress che si è creata dal prolungato isolamento a cui è stata sottoposta la nave, in quarantena fino al 19 febbraio.

Il rischio, secondo Masahiro Kami, a capo dell’organizzazione no profit Medical Governance Research Institute, è che questo tipo di persone possano contrarre il virus e mettere la loro vita a rischio, mentre un passeggero della nave citato dall’agenzia giapponese ha lamentato la mancanza di cure mediche a bordo.

Circa l’80% dei 2.666 passeggeri della Diamond Princess ha almeno sessanta anni, altri 215 hanno almeno 80 anni e undici passeggeri hanno 90 o più anni.

In uno scenario da film apocalittico, i casi di coronavirus a bordo aumentano di giorno in giorno e le 3.700 persone sono isolate nelle loro cabine. I contagiati sono saliti a 135, dopo il picco di 65 casi confermati solo nelle ultime ore. Ma i 35 italiani presenti sulla nave, tra cui il comandante Gennaro Arma, pare stiano tutti bene. (Fonti: Ansa, Agi)