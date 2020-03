Coronavirus. Test e triage online, Google non è pronto: rinviato il lancio annunciato da Trump

ROMA – Google ha posticipato ai prossimi giorni la pubblicazione del suo sito internet dedicato a fornire informazioni sul coronavirus agli utenti statunitensi un sito per rispondere alle domande degli americani sul coronavirus. Il sito sarebbe dovuto andare online lunedì sera, secondo quanto annunciato dallo stesso Ceo di Google, Sundar Pichai. E dal presidente Trump che però ha fatto confusione. Un altro sito su cui eseguire uno screening a distanza e avere indicazioni per fare i test al momento è attivo solo per la Bay Area di San Francisco e non per tutti gli Stati Uniti, come aveva annunciato Trump venerdì scorso.

A seguito della dichiarazione di Trump, Pichai ha però precisato che il sito su scala nazionale fornirà informazioni, mentre a occuparsi di triage e test è un sito web diverso, che per ora si rivolge solo alla Bay Area di San Francisco. (fonte Ansa)