TEHRAN – Sono quasi 300 le vittime dell’ennesima fake news anti coronavirus che circola sul web. Tante sono infatti le persone morte in Iran dopo aver ingerito metanolo, accreditato come cura contro il Covid-19 su internet. Altre mille persone sono rimaste intossicate.

“Il virus si sta diffondendo e le persone stanno morendo, ma credo che molti individui non siano consapevoli del fatto che esistano altre minacce,” ha detto Knut Erik Hovda, tossicologo dell’Università di Oslo che studia il metanolo e teme che i numeri di avvelenamenti in Iran sia ancora più alto di quanto dichiarato.

Coronavirus, i contagi in Iran

In Iran le vittime di coronavirus sono 2.378 vittime. I contagi sono a 32.332, con 2.926 nuovi casi nelle ultime 24 ore. I pazienti in condizioni gravi sono 2.893. I guariti salgono inoltre a 11.133. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.

E proprio ieri, giovedì 26 marzo, sono entrate in vigore in tutto il Paese le nuove restrizioni previste per contrastare la diffusione del coronavirus, comprese le misure di “distanziamento sociale” che vietano gli spostamenti tra le città, limitano la libera circolazione e impongono la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali. Il rispetto di queste regole verrà garantito anche dalle forze armate.

Lo ha annunciato il presidente Hassan Rohani, che ha ringraziato gli operatori sanitari e assicurato che ci sono ancora 20mila posti ospedalieri disponibili per l’emergenza, mentre le forze armate ne stanno allestendo altri 4mila per affrontare un eventuale aggravamento della crisi.

Rohani ha poi ricordato che la Repubblica islamica sta combattendo contro il Covid-19 con le difficoltà aggiuntive provocate dalle sanzioni Usa, ma si è detto convinto che riuscirà a vincere questa sfida. Il presidente iraniano ha inoltre assicurato che le aziende che stanno subendo perdite a causa della pandemia verranno sostenute economicamente. (Fonti: Ansa, Agi)