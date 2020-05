ROMA – L’emergenza coronavirus in Italia finirà il 24 ottobre. Negli Usa l’11 novembre.

E’ la previsione della University of Technology and Design di Singapore.

I ricercatori hanno creato un modello matematico complesso che prevede la traiettoria di diffusione del virus nel tempo, tenendo traccia del numero effettivo di nuovi casi confermati al giorno in un determinato Paese.

Secondo questo modello non ci sarebbe neppure una seconda ondata. In teoria per quella data ce ne saremo liberati.

Tuttavia, gli scienziati precisano che le previsioni per natura sono incerte, vuoi per la complessità del virus, vuoi per altre variabili da considerare, come le restrizioni e i protocolli di test in atto in ogni paese.

Lo studio tra l’altro ha evidenziato che un monitoraggio predittivo all’inizio di maggio ha mostrato che Stati Uniti e Brasile (il secondo Paese più colpito al momento) potrebbero “soffrire ancora” per il resto dell’anno se le attuali misure rimarranno in vigore e senza lo sviluppo di un vaccino.

Per l’Italia, che un tempo guidava il mondo per numero di casi confermati, il modello fissa la data di scadenza al 24 ottobre.

In Gran Bretagna il 30 settembre. Tuttavia, anche con test diffusi e misure di distanziamento sociale, le autorità sanitarie sono concordi nel ritenere che non vi sarà alcuna garanzia fino allo sviluppo di un vaccino.