ROMA – Coronavirus, 79 mila casi nel mondo, 2.619 morti a stamattina, 24 febbraio 2020, secondo il Daily Mail in Cina si parla di 77.345 casi, di cui 2.592 decessi. L’Italia è al terzo posto nella classifica mondiale dei contagiati con 157 casi, tre morti e un guarito, ed è stato il primo paese europeo a segnalare il decesso di una persona.

Cina, 77.345 Corea del Sud, 763 Italia 157 Giappone 135 Singapore 89 Hong Kong 74 Iran 43 USA 35 Taiwan 28 Malaysia e Australia 22 Germania e Vietnam 16 UAE e Regno Unito 13 Francia 12 Canada e Macao 10 Russia e Spagna 2 Filippine e India 3 Spagna e Israele 2 Belgio, Svezia, Finlandia, Iraq, Egitto, Sri Lanka, Nepal, Cambogia, Libano, Bahrain, Taiwan 1 solo caso.

Coronavirus: in Italia superati i 200 casi.

Dopo la notizia del quarto decesso in Italia (quello di Bergamo), il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha detto che i casi nella regione sono 165. Sommati ai 22 del Veneto, i nove dell’Emilia Romagna, sei in Piemonte (tre guariti) e uno nel Lazio (due persone sono guarite) si ha un totale di 203 casi confermati in Italia.

Il totale dei casi in tutto il mondo.

Il totale dei decessi, includendo quindi gli aggiornamenti di domenica, è aumentato a 2.592, con i contagi accertati che si sono portati a 77.150 e i dimessi dagli ospedali saliti a 24.734, con un aumento di 1.846 unità.

La provincia dell’Hubei, l’epicentro dell’epidemia, ha avuto ieri 149 morti, 398 nuove infezioni e 1.439 guarigioni, facendo salire i numeri complessivi, rispettivamente, a 2.945, 64.287 e 16.738. Un solo morto di ieri (23 febbraio), invece, è relativo alla provincia di Hainan. (Fonti DailyMail e Ansa).