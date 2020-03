ROMA – Da sessant’anni dividono la vita insieme e ora Gene e Dorothy Campbell sono costretti a vedersi attraverso un vetro. Lui, 89 anni, è in isolamento nella sua stanza del Life Care Center di Kirkland, nello Stato di Washington. Lei, 88 anni, gli parla al telefono mentre si guardano attraverso la finestra, sostenuta da uno dei loro figli.

La foto dei due anziani ha commosso il mondo, tanto da diventare una delle immagini simbolo dell’emergenza coronavirus. Gene non può uscire dalla struttura perché è stata messa in quarantena. E Dorothy ha il divieto assoluto di andare a trovarlo per ovvie ragioni di sicurezza. La casa di cura è oltretutto sotto indagine perché sospettata di non aver seguito tutte le misure di prevenzione contro l’infezione.

Così Dorothy si è organizzata per non abbandonare il suo compagno di vita. Aggrappata al braccio del figlio Charlie, infermiere che vive a Silver City, si è presentata alla finestra della stanza di Gene, con il cellulare in mano, per fargli compagnia mentre attende di poterlo riabbracciare.

Fonte: Repubblica