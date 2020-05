ROMA – “Il coronavirus è come una moglie ribelle”, questo il paragone sessista fatto dal ministro della Sicurezza indonesiano Mohammed Mahfud. Paragone che ha suscitato non poche polemiche.

“Il coronavirus è come una moglie: all’inizio provi a controllarla, poi ti rendi conto che non ci riesci e alla fine impari a conviverci”. Queste le frasi misogine pronunciate dal ministro in un’università durante un discorso sull’allentamento del lockdown in Indonesia.

“Non possiamo restare chiusi per sempre, dobbiamo adattarci alla situazione e allo stesso tempo continuare ad essere attenti alla nostra salute”.

Quindi il paragone sessista che, secondo il gruppo di attiviste Solidarietà fra donne, ha anche messo in evidenza la leggerezza con la quale il governo di Giacarta ha affrontato l’emergenza Covid. Dall’ufficio di Mahfud per ora nessuna risposta.

I casi di coronavirus, nel quarto Paese più popoloso al mondo, continuano a salire, mentre il governo ha deciso di allentare alcune misure. Al momento sono stati registrati 24.000 contagi e 1.496 vittime ma l’Indonesia, con una popolazione di 260 milioni di persone, ha un numero di test effettuati tra i più bassi al mondo.

Aspettando la seconda ondata Covid.

Il coronavirus “non è sparito” e con l’allentamento delle restrizioni dobbiamo prepararci all’arrivo “di nuove ondate che si diffonderanno molto velocemente”.

Lo ha detto al programma radiofonico della Bbc Today l’inviato speciale dell’Oms per il Covid-19 David Nabarro.

Anche se le misure di lockdown saranno progressivamente eliminate in tanti Paesi del mondo le persone – l’invito del rappresentante dell’agenzia dell’Onu – dovranno continuare a praticare il distanziamento sociale il più possibile e isolarsi immediatamente se si ammalano. (Fonte Ansa).