Coronavirus, nessun caso sulla Msc: Messico permette sbarco

ROMA – Msc Crociere ha appena ricevuto dalle autorità sanitarie messicane la conferma ufficiale che, anche a seguito dei test medici effettuati dalle medesime autorità durante la notte, a bordo di Msc Meraviglia a Cozumel non vi sono casi di coronavirus, ma solo due episodi di semplice influenza stagionale. Le autorità locali hanno quindi autorizzato lo sbarco di tutti i passeggeri presenti a bordo per visitare la località turistica”. Lo fa sapere la compagnia in una nota.

E buone notizie anche dalla Diamond Princess. Dopo tre settimane di quarantena per il coronavirus, tutti passeggeri della nave da crociera ancorata nella baia di Yokohama, in Giappone, sono stati evacuati. L’equipaggio, compreso il comandante italiano Gennaro Arma, potrà tornare a casa se risulterà negativo ai test. A bordo sono state contagiate 700 persone su 3.500 passeggeri e quattro sono morte.

I membri dell’equipaggio verranno condotti in un centro specializzato nella prefettura di Saitama, a nord di Tokyo, dove già ieri sono state trasferite le prime 91 persone sbarcate. L’equipaggio rimarrà in osservazione per due settimane prima di essere nuovamente testato e poi eventualmente dimesso. Il ministero ha inoltre precisato che alcuni membri dell’equipaggio verranno rimpatriati nei loro paesi di origine senza visitare i centri specializzati, con il supporto dei mezzi messi a disposizione dai paesi interessati.

Fonte: Ansa