SANTO DOMINGO – La nave da crociera Braemar non può sbarcare nella Repubblica Dominicana. Questa la decisione delle autorità locali che hanno lasciato a bordo 1512 persone tra passeggeri ed equipaggio. Il 27 febbraio infatti alla Braemar è stata negata l’autorizzazione di attracco nei porti di La Romana e Santo Domingo per la presenza a bordo di otto persone sotto osservazione per sospetto coronavirus.

A riferirlo è stato il quotidiano Listin Diario. Il giornale riferisce al riguardo che si trattava di una nave battente bandiera delle Bahamas ma di proprietà della compagnia britannica Fred Olsen Cruise Lines. Il direttore dell’authority portuale dominicana, Víctor Gómez Casanova, ha comunicato che “la Braemar ha proceduto a salpare dal porto di La Romana e ad abbandonare le acque territoriali nazionali”. La decisione è stata presa perché dal controllo del rapporto sullo stato di salute dei passeggeri è emerso che otto di essi erano in osservazione con sintomi di tosse e febbre.

Intanto dopo giorni di peregrinazione in mare, la Msc Meraviglia ha ottenuto dal Messico il permesso alla sbarco, come ha fatto sapere la compagnia in una nota: “Msc Crociere ha appena ricevuto dalle autorità sanitarie messicane la conferma ufficiale che, anche a seguito dei test medici effettuati dalle medesime autorità durante la notte, a bordo di Msc Meraviglia a Cozumel non vi sono casi di coronavirus, ma solo due episodi di semplice influenza stagionale. Le autorità locali hanno quindi autorizzato lo sbarco di tutti i passeggeri presenti a bordo per visitare la località turistica”.

