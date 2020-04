Coronavirus New York, Carol Alt: “Fosse comuni? Idea intelligente” (foto Instagram)

ROMA – “Credo che ci sia un fraintendimento nel modo in cui gli altri paesi del mondo vedono la situazione delle fosse comuni a New York. So che ha creato molto scalpore, ma bisogna spiegare al mondo che è un’idea molto intelligente”.

L’attrice Carol Alt, intervistata dall’Adnkronos, spiega:

“”In realtà l’isola di Hart Island è sempre stata un grande cimitero. Nessuno può andare a fare un giro nel parco dell’isola, perché è un grande cimitero per persone che non hanno amici o parenti che le reclamano. E’ una situazione temporanea, legata al momento”.

Per la Alt “un tema molto importante è che in questo momento le chiese sono chiuse, non si possono fare funerali. Quindi anzi, penso che sia una idea veramente intelligente. Quando tutto sarà finito, le persone potranno andare a recuperare i loro cari”.

“Ma – continua – credo che si debba spiegare, altrimenti posso capire che la gente degli altri paesi sia spaventata, e pensi che ci siano semplicemente migliaia di morti buttati nelle fosse: non è così”.

“Il momento per la città è molto difficile, ma i newyorkesi hanno un particolare modo di reagire – prosegue l’attrice – E’ gente molto ottimista, guardano alle situazioni come questa come fosse una sfida, un’opportunità, e soprattutto, sembra strano a dirsi ma sono persone che si prendono molta cura l’uno dell’altro nei momenti duri” (Fonte: Adnkronos).