Coronavirus, a New York record di morti in un giorno: 731. 500mila i disoccupati (foto Ansa)

ROMA – Record di morti in un giorno nello Stato di New York: 731. Lo ha reso noto il governatore Andrew Cuomo. Il bilancio delle vittime è quindi salito a 5.498 dalle 4.758 delle 24 ore precedenti. I casi di contagio sono saliti a 138.836.

Dal 2 al 6 aprile, secondo i dati mostrati da Cuomo, a New York le vittime del coronavirus sono state complessivamente 3.116.

La situazione è resa ancor più preoccupante e il bilancio più pesante dal fatto che nel vicino New Jersey i casi di pazienti positivi sono schizzati a oltre 41.000 con oltre mille morti.

E con l’avanzare dell’emergenza aumentano anche i disoccupati.

Sono già senza lavoro, o stanno per perderlo, almeno 500mila abitanti di New York.

Il sindaco Bill de Blasio lancia l’allarme per la sua città messa in ginocchio dalla pandemia e spiega: “Le proiezioni parlano di un impatto durissimo sull’occupazione e di un enorme disagio economico. L’unico paragone che si può fare è con la Grande depressione”.

Intanto, per far fronte all’emergenza, è stato deciso che la Cattedrale episcopale di St. John the Divine diventerà per Pasqua un ospedale da campo.

E’ la prima volta che la chiesa, che si erge a pochi isolati dal campus della Columbia University ed è sede della diocesi episcopale di New York, viene usata come ospedale.

L’iniziativa è frutto di un accordo con il gruppo evangelico Samaritan’s Purse che nelle ultime settimane ha installato ospedali da campo a Cremona e a Central Park.

Presteranno servizio medici e infermieri dell’adiacente Mount Sinai Morningside Hospital.

“Tradizionalmente, in passato, cattedrali sono state usate a questo scopo, ad esempio durante le epidemie di peste. E’ nuovo per noi, ma non per le cattedrali”, ha detto il reverendo Clifton Daniel, rettore dell’edificio di culto. (fonte: Ansa).