WELLINGTON – La Nuova Zelanda dichiara vittoria sul coronavirus. Il Paese ha cancellato, a partire da oggi, 8 giugno, tutte le misure restrittive che erano ancora in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19 dopo che l’ultimo paziente positivo è stato considerato guarito. Restano però ancora chiuse le frontiere esterne.

La premier, Jacinda Ardern, ha confessato di aver danzato di gioia nel suo soggiorno quando ha avuto la conferma del fondamentale passaggio.

Ardern ha quindi rimarcato che il distanziamento sociale e il divieto di assembramento in Nuova Zelanda non sono più necessari.

“Crediamo di aver eliminato la trasmissione del virus in Nuova Zelanda per ora”, ha detto durante l’annuncio trasmesso in tv.

Con una popolazione di cinque milioni di persone, la Nuova Zelanda ha registrato in totale 1.154 casi di coronavirus e 22 decessi.

Nessun nuovo contagio è emerso negli ultimi 17 giorni e, fino ad oggi, un unico caso attivo per più di una settimana.

La vittoria contro il coronavirus ha effetti anche sullo sport: da sabato, quando riprenderà il campionato di Super Rugby seppur in una versione più ridotta, il pubblico potrà accedere agli stadi nazionali.

“Il Súper Rugby Aotearoa sarà la prima competizione di rugby professionistico che permetterà un ritorno dei tifosi sugli spalti”, ha annunciato la Federazione. (Fonte: Ansa, Agi, YouTube)