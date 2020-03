Coronavirus, il NYT: “New York con questo trend avrà epidemia peggiore di Wuhan e Lombardia”

ROMA – L’area metropolitana di New York, se il tasso di crescita di casi di coronavirus continuerà ai livelli attuali, si registrerà un epidemia peggiore di quella di Wuhan in Cina o della regione Lombardia in Italia.

Lo scrive il New York Times, secondo il quali New York ha avuto meno successo nell’appiattire la curva di casi rispetto a Wuhan o alla regione Lombardia.

“Non c’è garanzia che il trend continuerà – si legge – E’ possibile che il distanziamento sociale rallenterà o fermerà la crescita di casi”.

I casi di coronavirus negli Stati Uniti, ricordiamo, hanno raggiunto quota 100.000, attestandosi a 100.717. Gli Usa, come spiega la John Hopkins University, sono il primo paese al mondo ad aver toccato tale soglia.

Intanto, proprio in queste ore, Donald Trump ha firmato un decreto che autorizza il richiamo di un milione di riservisti dell’esercito, della marina, dell’aeronautica e della Guardia Costiera per far fronte al coronavirus. I ministri della Difesa e della Sicurezza Nazionale sono autorizzati, in base al decreto, a richiamare singoli individui o divisioni in servizio per non più di 24 mesi consecutivi.

“Decideremo lunedì o martedì – le parole de presidente degli Stati Uniti – le linee guida per un possibile allentamento del distanziamento sociale. Determineremo quando è sicuro tornare a scuola”.

Fonte: Ansa, New York Times.