Blitz dice

Plasma, sangue dei malati guariti in vena ai malati non guariti. E clorochina anti malarico e remdesivir anti virale e però entrambi, più anti infiammatori vari, ad accerchiare coronavirus. E ad intimargli, per bocca di media e medici, la resa. Coronavirus, le cure ti circondano , arrenditi! Perché non obbedisce?