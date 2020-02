ROMA – Un uomo che era stato in viaggio in Italia per lavoro è il primo caso di coronavirus da Covid-19 registrato in Brasile.

Il paziente è risultato positivo al doppio test un uomo rientrato a San Paolo da un viaggio di lavoro in Italia il 21 febbraio scorso. Lo ha reso noto il quotidiano brasiliano Folha de S. Paulo, anticipando che anche il secondo test fatto all’uomo è risultato positivo.

Secondo il quotidiano, che cita fonti vicine al ministero della Salute, è stata chiesta alla compagnia con la quale l’uomo ha volato l’elenco dei passeggeri che si trovavano sullo stesso aereo. (Fonte ANSA)