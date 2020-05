Coronavirus, ex produttore di Hollywood arrestato: è accusato di frode milionaria

LOS ANGELES – Arrestato a Los Angeles l’ex produttore di Hollywood William Sadleir.

E’ accusato di una frode da 30 milioni di dollari che riguarda anche fondi pubblici stanziati per aiutare le aziende in difficoltà con il coronavirus.

Ex responsabile della società di distribuzione Aviron Pictures, Sadleir è accusato di aver chiesto un prestito federale da 1,7 milioni di dollari nell’ambito di uno dei programmi varati dal Congresso per la pandemia.

Sadleir ha avanzato la richiesta come se fosse ancora un manager di Aviron Pictures e li avrebbe usati per ripagare il debito sulla sua carta di credito personale e finanziamenti per l’acquisto di auto.

L’ex produttore, 66 anni, di Beverly Hills, dovrebbe fare la sua prima apparizione in tribunale oggi a Los Angeles.

Quattro i capi d’accusa di cui dovrà rispondere che in totale comporterebbero una pena legale massima di 82 anni in carcere. (Fonte: Ansa).