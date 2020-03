LONDRA – Con il diffondersi del coronavirus vanno di passo metodi bizzarri per evitare il contagio: a Singapore le persone indossano i profilattici sulle dita e sembra che l’articolo vada a ruba, tanto che gli scaffali dei negozi sono vuoti. I metodi di prevenzione ormai sembrano diventare sempre più estremi e, a seconda del punto di vista, alcuni potrebbero persino essere ridicoli come è per i condom.

A Singapore e in Australia, in preda al panico le persone li indossano sulle dita per premere i pulsanti dell’ascensore. Le foto, che hanno fatto il giro sui social media, mostrano gli scaffali vuoti dei negozi che vendono i condom Durex. Su Facebook, l’utente Thanh Thai ha condiviso una delle foto sulla pagina Ryde District Mum’s e scritto: “Qualcuno può dirmi cosa è successo?”.

Alcuni genitori hanno spiegato che un post diventato virale incoraggiava le persone ad acquistare i preservativi e a metterli sulle dita per premere i pulsanti dell’ascensore così da evitare il Coronavirus ma un utente lo ha definito “oltre il ridicolo”.

Anche su Twitter si parla di questo bizzarro metodo di prevenzione e gli utenti hanno condiviso delle foto di persone che indossano il preservativo sulle dita. “I condom a Singapore sono esauriti nel timore del Coronavirus” ha scritto una persona e un’altra ha commentato: “A causa del Coronavirus i supermercati sono vuoti, a Singapore continuano a fare scorta di cibo per paura di uscire. Mia madre mi ha appena detto che in un supermercato il reparto dei preservativi è completamente vuoto”. (Fonte: Mirror)