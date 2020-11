Dopo il coronavirus, tassi di natalità diminuiranno, le persone rimarranno single più a lungo e le donne saranno più ses*ualizzate.

Saranno le conseguenze della pandemia e gli scienziati USA prevedono come cambierà la società in un mondo post-COVID.

Alcuni esperti dell’University of California Los Angeles, hanno esaminato 90 studi così da prevedere come il COVID-19 potrebbe cambiare i comportamenti sociali e le norme di genere, anche tra le persone non contagiate.

Ritengono che a seguito della pandemia, le gravidanze pianificate diminuiranno poiché le persone rimanderanno il momento del matrimonio e la nascita dei figli, portando alla riduzione della popolazione di alcune nazioni.

Il calo dei tassi di natalità avrà un impatto a cascata sulla società e sull’economia, influenzerà le opportunità di lavoro e il sostegno alle persone anziane.

Inoltre, la ripartizione non equa del lavoro domestico extra, determinato dal lockdown, potrebbe far aumentare la disuguaglianza di genere e promuovere un maggiore conservatorismo sociale.

Sotto molti aspetti, hanno osservato i ricercatori, “la pandemia è diventata un esperimento sociale a livello mondiale”, i cui risultati non sono ancora conclusi.

I ricercatori hanno applicato la loro vasta esperienza per prevedere il futuro, il che includeva background in scienze comportamentali, economia, biologia evolutiva, medicina e neuroscienze.

“Le conseguenze psicologiche e sociali di COVID-19 andranno avanti nel tempo”, ha scritto l’autore dell’articolo e psicologo Martie Haselton.

Inoltre, ha aggiunto, “più a lungo dura il COVID-19 e più è probabile che questi cambiamenti diventino radicati”.

Le potenziali coppie che durante il lockdown si sono viste attraverso video-incontri, conoscendosi nella vita reale potrebbero rimanere deluse, ha spiegato il team.