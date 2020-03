ROMA – Sophie Grégoire Trudeau, moglie del premier del Canada, ha annunciato di essere guarita dal coronavirus. In un lungo messaggio su Facebook, Sophie ha scritto di sentirsi molto meglio e ringrazia i medici. La Trudeau era risultata positiva al coronavirus lo scorso 12 marzo, dopo essere tornata da un viaggio a Londra.

Nel lungo messaggio su Facebook, Sophie ringrazia i sanitari, ricorda quanto il periodo sia complesso e rimarca la difficoltà nello stare soli: “La distanza fisica necessaria in questo momento per proteggerci reciprocamente dovrebbe incoraggiarci a creare una maggior vicinanza emotiva. Seguiamo i consigli dei medici, non usciamo”.

Dopo l’annuncio del contagio al rientro dal viaggio a Londra, il primo ministro canadese, che non ha mai presentato alcun sintomo della malattia, si è ritirato in quarantena e ha svolto la propria funzione utilizzando il telelavoro dalla sua residenza, a pochi chilometri dal suo ufficio e dal Parlamento.

(Fonte ANSA)