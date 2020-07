Coronavirus nel mondo, superati negli Usa i 140mila morti. Nuovo lockdown a Los Angeles?

Coronavirus nel mondo, Gli Stati Uniti hanno registrato 56.750 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 372 decessi provocati da Covid-19.

Coronavirus nel mondo, secondo la Johns Hopkins University, ad oggi nel Paese si contano 3.830.010 contagi, inclusi 140.906 morti.

Dall’inizio della pandemia sono guarite 1.160.087 persone.

Los Angeles vicina ad un nuovo lockdown

Sempre negli Stati Uniti, Los Angeles è di nuovo a un passo dal lockdown. A dirlo il sindaco Erci Garcetti, spiegando che un ordine ai suoi cittadini di restare a casa potrebbe essere imminente vista l’impennata dei casi di coronavirus.

Il coronavirus si sta diffondendo senza controllo anche ad Hong Kong, che ha registrato un record giornaliero di oltre 100 casi.

Lo ha detto la leader di Hong Kong Carrie Lam, ordinando nuove misure di distanziamento sociale.

“Penso che la situazione sia davvero critica e non vi è alcun segno che la situazione sia sotto controllo”, ha detto ai giornalisti.

Donald Trump annuncia la svolta dei “tele-comizi”

fino a quando ci sarà la pandemia, Donald Trump per la sua campagna non organizzerà più i mega raduni in stile ‘Make America Great Again’ ma degli eventi elettorali con i suoi sostenitori in teleconferenza.

“Voglio stare con voi, e questo sistema sostituirà i comizi che tanto amiamo”, ha detto il presidente parlando ai fan del Wisconsin nel suo primo comizio virtuale.

“Li chiameremo ‘Trump Rallies’ – ha aggiunto – e avremo lo stesso un sacco di gente online a seguirci”.

Infezione accelera in Africa

“Siamo molto preoccupati per un’accelerazione dell’epidemia di coronavirus in Africa”.

A dirlo è il dottor Michael Ryan dell’Oms nel consueto briefing a Ginevra, sottolineando che quanto sta accadendo in Sudafrica si può replicare in tutto il continente.

Il Sudafrica, con oltre 360mila contagi, è il quinto paese più malato al mondo.

Contagi nel mondo

I casi di coronavirus hanno superato la soglia dei 14,7 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell’università americana indicano che il bilancio dei contagi nel mondo è adesso a quota 14.703.293, inclusi 609.887 morti.

Dall’inizio della pandemia sono guarite 8.290.431 (fonte: Ansa).