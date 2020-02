WASHINGTON – Terzo caso di coronavirus in Oregon, negli Stati Uniti, dopo i due casi segnalati in California. Il contagio delle tre persone rimane un mistero, ma il presidente Donald Trump ha annunciato che sta valutando il divieto di viaggi da alcuni Paesi, ad esempio dall’Italia.

Intervistato durante una conferenza stampa dai giornalisti, che chiedevano se Trump volesse estendere il divieto di viaggio negli Stati Uniti ad altri Paesi dopo quelli musulmani, il presidente ha risposto: “Stiamo esaminando il problema in questo momento e stiamo guardando ad un paio di Paesi, pochi Paesi che hanno un numero un po’ sproporzionato alto di casi di coronavirus. Prenderemo una decisione molto presto”. Per Trump infatti il basso numero di casi in Usa è merito in particolare della sua decisione di chiudere tempestivamente i confini a certe aree del mondo.

Nonostante gli Stati Uniti guardino con preoccupazione all’Italia, la portavoce del dipartimento di stato Usa, Morgan Ortagus, ha dichiarato via Twitter “Gli Usa sostengono completamente l’Italia e stanno al suo fianco mentre fronteggia un numero significativo di casi di coronavirus. I Cdc (centri per la prevenzione e il controllo delle malattie, ndr) e il dipartimento di stato hanno diffuso un livello di allerta tre per l’Italia. Tali avvisi sono valutati frequentemente mentre le situazioni continuano ad evolvere”.

Intanto è stato confermato il terzo caso di coronavirus di origine sconosciuta in Usa, questa volta nello stato dell’Oregon, sullo costa del Pacifico. Lo hanno reso noto le autorità in una conferenza stampa a Portland.

Si tratta di una persona residente nella contea di Washington che non risulta aver viaggiato in Paesi colpiti dall’epidemia né aver avuto contatti con persone contagiate. Altri due casi analoghi sono stati registrati in California.

(Fonte ANSA)