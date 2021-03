Coronavirus, la variante brasiliana “è come una bomba atomica”. L’allarme degli scienziati

La variante brasiliana Covid è come una “bomba atomica” che in tutto il mondo minaccia di distruggere la speranza di sconfiggere la pandemia.

A lanciare l’allarme sono gli scienziati brasiliani. Il paese è devastato dalla variante P1 di Manaus, almeno due volte più contagiosa e ha dimostrato di reinfettare i pazienti che hanno già avuto ceppi più vecchi.

Il Brasile ha il secondo più alto numero di vittime al mondo con oltre 266.000 decessi. In gran parte del paese gli ospedali sono sull’orlo del collasso poiché il ceppo mutante P1 sta provocando una seconda ondata molto più letale della prima. Gli esperti sostengono che la situazione è un “disastro”, non solo per il Brasile ma per il mondo intero. Avvertono che il paese, a causa della mancanza di controlli efficaci, può trasformarsi in “laboratorio umano” dove emergono e si diffondono nuove mutazioni. Le autorità sanitarie spiegano che le “varianti preoccupanti” tra cui P1 sono diventate dominanti in gran parte del Brasile.

“La variante brasiliana è una bomba atomica”.

Lo ha detto al Washington Post Roberto Kraenkel dell’Osservatorio brasiliano Covid-19 . “Sono sorpreso dai livelli trovati. I media non capiscono cosa significhi. “Tutte le varianti che preoccupano sono più trasmissibili e ciò comporta una fase accelerata della pandemia. Un disastro”. Secondo gli esperti, alla fine del mese il bilancio delle vittime salirà a 3.000 al giorno. L’epidemiologo dell’istituto brasiliano Fiocruz, Jesem Orellana, ha detto:””Possiamo solo sperare nel miracolo della vaccinazione di massa o in un cambiamento radicale nella gestione della pandemia.

“Il Brasile attualmente è una minaccia per l’umanità e un laboratorio a cielo aperto dove l’impunità nella gestione sembra essere la regola”. La variante è emersa a dicembre a Manaus anche se i test sugli anticorpi hanno indicato che il 76% delle persone era già stato infettato dal coronavirus. Uno studio ha dimostrato che può reinfettare il 60% dei malati schivando la risposta immunitaria del corpo. Si teme che possa anche eludere i vaccini, anche se gli scienziati sperano che quelli esistenti abbiano qualche effetto. Il presidente anti-mascherine del Brasile, Jair Bolsonaro, ha continuato a minimizzare il virus anche se la pandemia è sfuggita al controllo. Ai brasiliani ha detto di “smettere di frignare” e ha aggiunto: “Per quanto tempo continuerete a piangere per questo? Per quanto tempo ancora starete a casa e chiuderete tutto? “Ci dispiace per i morti, ma abbiamo bisogno di una soluzione”. (Fonte: SUN)